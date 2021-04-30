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Gündem Güngören'de 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu
Gündem

Güngören'de 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

Güngören'de 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Bina sakinlerinde paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, apartmanda yaşayan ve dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:05:00 -
Güngören'de 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

Yangın, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Çağatay sokaktaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bina sakini bir kadın, olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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