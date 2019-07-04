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Güngören Belediyesi’nden bilim ve teknolojiye tam destek

Güngören Belediyesi, başlattığı yaz okulu programı sayesinde öğrencilere bilim ve teknoloji ile dolu bir yaz dönemi geçirme fırsatı sunacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Güngören Belediyesi’nden bilim ve teknolojiye tam destek

 Cemal Almış  İstanbul 

Güngören Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Güngören Kaymakamlığı iş birliğiyle bilim ve proje odaklı yaz okulu programı başlatıldı. 11 liseden seçilen 22 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz okulu programı ile gençler, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) alanında seçkin akademisyenleri, laboratuvar imkânları ve teknolojik donanımlarından faydalanma imkanı bulacak. Böylece öğrenciler, bilim ve teknoloji ile dolu bir yaz dönemi geçirme fırsatı yakalamış olacak.

Öğrenciler, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat, gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten YTÜ Teknopark’ta tüm bu alanlardaki çalışmaları gözlemleme fırsatı yakalayacaklar.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  1. İstanbul
  2. Güngören Belediyesi
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi
  4. Güngören Kaymakamlığı
  5. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)
  6. YTÜ Teknopark
  7. Ar-Ge çalışmaları
  8. iletişim teknolojileri
  9. telekomünikasyon
  10. elektronik
  11. ilaç
  12. makine ve teçhizat imalatı
  13. kimya
  14. havacılık
  15. enerji
  16. savunma sanayi
  17. inşaat
  18. gıda

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