Güngören Belediyesi’nden bilim ve teknolojiye tam destek

Cemal Almış İstanbul

Güngören Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Güngören Kaymakamlığı iş birliğiyle bilim ve proje odaklı yaz okulu programı başlatıldı. 11 liseden seçilen 22 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yaz okulu programı ile gençler, Yıldız Teknik Üniversitesinin (YTÜ) alanında seçkin akademisyenleri, laboratuvar imkânları ve teknolojik donanımlarından faydalanma imkanı bulacak. Böylece öğrenciler, bilim ve teknoloji ile dolu bir yaz dönemi geçirme fırsatı yakalamış olacak.

Öğrenciler, yazılım, bilişim ve iletişim teknolojileri, telekomünikasyon, elektronik, ilaç, makine ve teçhizat imalatı, kimya, havacılık, enerji, savunma sanayi, inşaat, gıda gibi birçok sektörde Ar-Ge çalışmalarını yürüten YTÜ Teknopark’ta tüm bu alanlardaki çalışmaları gözlemleme fırsatı yakalayacaklar.