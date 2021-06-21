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Ekonomi Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 14:51:00 -
Güngören Belediye Başkanlığı 22 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvuru belgelerini Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven  Mahallesi  Marmara  Caddesi  No:38  GÜNGÖREN/İSTANBUL  adresindeki  Güngören Belediye   Başkanlığı)   26/07/2021-29/07/2021   tarihleri   arasında   saat   16:00’ya   kadar   (mesai günlerinde  saat  10:00-16:00  arasında)  şahsen  başvuruda  bulunabilecek  olup,  boy  ve  kilo  ölçümü sonrasında    geçerli    şartlara    sahip    adaylar    istenilen    belgeler    ile    birlikte    müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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