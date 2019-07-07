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Güneyin girişimci adaylarına yeni fırsat

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), Türkiye’nin en etkin girişim üslerinden biri olan Buba Campus’la işbirliği protokolü yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:13
Güneyin girişimci adaylarına yeni fırsat

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), Türkiye’nin en etkin girişim üslerinden biri olan Buba Campus’la işbirliği protokolü yaptı. Protokol, GED’le çalışan girişimcilerin Buba Campus’ün mentorden melek yatırımcıya kadar sunulan tüm imkanlardan yararlanmasını içeriyor.


Yenilikçi girişimciliğin ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 3 yıl önce kurulan Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) merkezi İstanbul’da bulunan Buba Campus’le işbirliği protokolü imzaladı. GED adına Başkan Esra Özden, Buba Campus adına yönetici ortaklar Murat Avcı ve Neda Soydan’ın imza koyduğu protokol, ortak eğitim ve etkinliklerin yanı sıra Doğu Akdeniz Bölgesi girişimci adaylarına mentorden yatırımcıya birçok fırsat sunuyor.


GED Başkanı Esra Özden, yeni dönemde Buba Campus’le eğitim programları, yarışma, yatırımcı girişimci buluşturma gibi etkinliklerde işbirliği yapacaklarını belirterek, “İmzaladığımız protokol iki kuruluşun birbiriyle işbirliğinin yanı sıra girişimci adaylarımız için onlarca fırsat sunacak. Bölgemizin başarılı girişimcileri İstanbul’da Buba Campus’ün ofislerinden, ortak kullanım ortamlarından, mentorlerinden, melek yatırımcılarından yararlanma imkanı bulacak. İşbirliğimizin bölgemizin girişimciliğinin gelişmesine değer katacağını düşünüyorum" dedi.


Buba Campus Yönetici Ortağı Murat Avcı da Girişimcilik Ekosistemi Derneği’nin ‘Aday Girişimci’, ‘Mentor’, ‘Melek Yatırımcı’ ve ‘Destekleyen Kurumlar’ kurullarıyla entegre çalışan Türkiye’ye model olan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. GED’i yakından takip ettiklerini ve bazı projelerde birlikte çalıştıklarını belirten Avcı, “Etkin ve verimli girişimcilik ekosisteminin çalıştırılmasına Türkiye’nin güneyinden destek veren GED’le yaptığımız işbirliğinden marka ve katma değer yaratan girişimler çıkacağına inanıyorum. Bu işbirliğinin nihai hedefinde Türkiye’nin ‘Silikon Vadisi’ni yaratma hedefi bulunan Buba Campus için de önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:13
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