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Ekonomi Güneydoğu'nun salgın sürecinde de ihracattaki başarısı yüz güldürüyor
Ekonomi

Güneydoğu'nun salgın sürecinde de ihracattaki başarısı yüz güldürüyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ağustosta 163 ülkeye 723 milyon 221 bin dolarlık dış satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8 yükseltti - GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: - "İhracatçılarımız, salgının ekonomik etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği ilk aylardan itibaren pes etmeden üretime ve ihracata devam etti. Temmuz ve ağustos ihracatındaki artışlar ihracatçılarımızın bu başarısını kanıtlar niteliktedir"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:03:48 -
Güneydoğu'nun salgın sürecinde de ihracattaki başarısı yüz güldürüyor

GAZİANTEP (AA) - FIRAT ÖZDEMİR - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ağustosta 163 ülkeye 723 milyon 221 bin dolarlık dış satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 8 arttırdı.

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ağustosta sanayi ürünleri ihracatından 467,5 milyon dolar, tarım ürünlerinden 254,4 milyon dolar gelir elde eden GAİB üyesi firmalar, madencilik sektöründe ise 1,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 143 milyon dolarla halı sektörü alırken bunu 130,8 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri sektörü, 85,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

GAİB'in ağustos ihracatı, dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 8 arttı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, bölgenin Türkiye'de ciddi bir ihracat hacmine sahip olduğunu belirterek, "Bölgemizden ağustosta yapılan tekstil ve ham maddeleri ihracatının Türkiye geneli sektör ihracatından aldığı pay yüzde 23, halı sektörünün aldığı pay yüzde 69,6, kuru meyve ve mamullerinin aldığı pay yüzde 16, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinin aldığı pay ise yüzde 33,2 şeklindedir." dedi.

- İhracatçılar salgına karşı pes etmedi

Kileci, bölge ihracatçılarının salgın sürecinin başından itibaren ciddi mücadele verdiğine dikkati çekti.

Bölge ihracatçılarının önemli başarılara imza attığını ifade eden Kileci, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımız, salgının ekonomik etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği ilk aylardan itibaren pes etmeden üretime ve ihracata devam etti. Temmuz ve ağustos ihracatındaki artışlar ihracatçılarımızın bu başarısını kanıtlar niteliktedir. Temmuzda bölgemizden, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,3, ağustosta ise yüzde 8'lik artış sağlanmıştır. Ağustosta Gaziantep, ihracat yapılan ülke sayısı bakımından ağustos ayları içerisindeki en yüksek aya ulaşmıştır. Diğer yandan, ihracatçılarımıza verebileceğimiz en büyük tavsiye, ihracatlarını derhal dijitalleştirmeleridir. Yani ihracatın her aşamasını elektronik ortama taşımalarıdır."

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