0553 313 94 23

Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin GAP Turları ile tanık olmaya hazır olun!

Dünyanın en eski ibadet merkezini ziyaret etmek, mitolojik hikayenin izini sürmek, müze ziyaretleri sonrası tarihi hanlarıyla görenleri kendisine hayran bırakan doğal ve kültürel güzellikleri ve muhteşem tatları keşfetmeye ne dersin?

17 Eylül 2019 Salı 16:00
Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin GAP Turları ile tanık olmaya hazır olun!

Jolly ile GAP sezonu açıldı. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sizleri neler bekliyor?

Tüm güzellikleri bir arada yaşamak isteyenlere rota önerimiz var: Göbeklitepe, Halfeti ve Gaziantep Turu.

Göbeklitepe, Halfeti ve Gaziantep Turu planı yapanlar Jolly’nin bu turu tam size göre… Tatil severlerin birçok ilden çıkışlı ve uçaklı olarak ulaşımını sağlayacağı bu turda 1 gece ve üzeri, oda ve kahvaltı da dahil olduğu bu turun fiyatı ise 859 TL olarak belirlendi.

Medeniyetler ve kültürler beşiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde şehirlerinden biri olan Mardin siz tatil severleri bekliyor.

Mardin Turu sırasında rotalar; Diyarbakır, Hasankeyf, Dara ve Mardin’i gösterirken, geçmiş dönemlere doğru yolculuğa çıkarak içinde bulunduğunuz tarihi atmosferin tadını çıkartabilirsiniz. Kısıtlı zaman içinde sınırsız doğal güzellik, kültür, heyecan ve yöresel tatlarıyla damak çatlatan Mardin’i doyasıya gezebilmek için Jolly ile birçok ilden çıkışlı Butik Mardin Turu’na katılabilirsiniz. 2 gece ve üzeri süren bu tur 1.059 TL’den başlayan fiyatlarla tatil severlere sunuluyor.

Bu aralar mutlaka gezmeliyim, görmeliyim deyip de özlemini çektiğiniz bir Doğu – Güneydoğu seyahat planınız varsa şu sıralar harekete geçmenin tam zamanı. “Gap’tan Van’a Yolculuk “ isimli tur, Doğu Anadolu’nun en güzel, belki de en geniş kültür havzası Van, keşfedilmesi gereken bir tarih hazinesi. Birçok ilden çıkışlı ve uçaklı olarak ulaşımın sağlandığı bu tura katılabilirsiniz. 5 gece ve üzeri yarım pansiyon konaklamalı olan bu tur 2.219 TL’den başlıyor.

Birçok ilden çıkışlı, uçak ve otobüs ulaşım seçeneği ile  Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni alternatif programlarla  keşfetmeye hazır olun…Güneydoğu'nun Kadim Tarihine Jolly'nin Gap Turları ile Tanık Olun!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:00
  1. Van
  2. Mardin
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davutoğlu’nun eski danışmanından olay çağrı! ‘Babacan bağımsızlığını ilan etmezse…’
    1. Davutoğlu’nun eski danışmanından olay..
    2. "Ahilik Haftası" etkinlikleri..
    3. FIFA'nın 2019 yılı ödül töreninin..
    4. Hudut birlikleri yüzlerce göçmeni..
    5. Trabzonspor eksik kadroyla Getafe ile..
    6. Binyamin Netanyahu'nun partisinden..
    7. Polis koruması altında Fanatik..
    8. Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış:..
    9. Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ..
    10. Türk savaş gemisi Bulgaristan'da!
    11. Kayseri'de bulunan 7,5 milyon yıllık..
    12. Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi..
    13. Bakan Akar'dan kritik Yunanistan..
    14. Yükseköğretim Kurulundan açıklamaya..
    15. Bolu'da orman yangını!
    16. 15 Temmuz gazisi Mustafa Aldı..
    17. BM'den ihtiyaçlar için İdlib'e 30 tır..
    18. Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin..
    19. Hafter destekçisi BAE'den hava saldırısı
    20. Türkiye'den Venezuela'daki mutabakata..
    21. Yapılan gözlemlerde en büyük kütleli..
    22. WhatsApp'ta büyük değişim! 100 MB'a..
    23. Sezen Zambak kimdir? Ege Üniversitesi..
    24. Ambulans helikopter prematüre bebek..
    25. Cemal Kaşıkçı cinayetinin işlendiği..
    26. FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15..
    27. Erin Motorun ürettiği Yüzde 100 yerli..
    28. İngiliz milletvekillerinden Suriye'de..
    29. 'Gerillaya katılımlar olacak, savaşlar..
    30. Türkiye'den Afganistan hükümetine..
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Ekrandaki detaya dikkat! Binali Yıldırım'ın uçaktaki fotoğrafı olay oldu
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Zirveye damga vuran olay! Putin Kuran-ı Kerim'den ayet okudu
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!
    Dünyayı sarsan saldırıyla ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    Morgül, Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler