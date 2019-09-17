Güneydoğu'nun kadim tarihine Jolly'nin GAP Turları ile tanık olmaya hazır olun!

Jolly ile GAP sezonu açıldı. Peki, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sizleri neler bekliyor?

Tüm güzellikleri bir arada yaşamak isteyenlere rota önerimiz var: Göbeklitepe, Halfeti ve Gaziantep Turu.

Göbeklitepe, Halfeti ve Gaziantep Turu planı yapanlar Jolly’nin bu turu tam size göre… Tatil severlerin birçok ilden çıkışlı ve uçaklı olarak ulaşımını sağlayacağı bu turda 1 gece ve üzeri, oda ve kahvaltı da dahil olduğu bu turun fiyatı ise 859 TL olarak belirlendi.

Medeniyetler ve kültürler beşiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gözde şehirlerinden biri olan Mardin siz tatil severleri bekliyor.

Mardin Turu sırasında rotalar; Diyarbakır, Hasankeyf, Dara ve Mardin’i gösterirken, geçmiş dönemlere doğru yolculuğa çıkarak içinde bulunduğunuz tarihi atmosferin tadını çıkartabilirsiniz. Kısıtlı zaman içinde sınırsız doğal güzellik, kültür, heyecan ve yöresel tatlarıyla damak çatlatan Mardin’i doyasıya gezebilmek için Jolly ile birçok ilden çıkışlı Butik Mardin Turu’na katılabilirsiniz. 2 gece ve üzeri süren bu tur 1.059 TL’den başlayan fiyatlarla tatil severlere sunuluyor.

Bu aralar mutlaka gezmeliyim, görmeliyim deyip de özlemini çektiğiniz bir Doğu – Güneydoğu seyahat planınız varsa şu sıralar harekete geçmenin tam zamanı. “Gap’tan Van’a Yolculuk “ isimli tur, Doğu Anadolu’nun en güzel, belki de en geniş kültür havzası Van, keşfedilmesi gereken bir tarih hazinesi. Birçok ilden çıkışlı ve uçaklı olarak ulaşımın sağlandığı bu tura katılabilirsiniz. 5 gece ve üzeri yarım pansiyon konaklamalı olan bu tur 2.219 TL’den başlıyor.

Birçok ilden çıkışlı, uçak ve otobüs ulaşım seçeneği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni alternatif programlarla keşfetmeye hazır olun…Güneydoğu'nun Kadim Tarihine Jolly'nin Gap Turları ile Tanık Olun!