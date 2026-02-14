  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Güneydoğu'da gökyüzü delindi! 6 ilimiz için kritik uyarı geldi; o saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat
Güneydoğu'da gökyüzü delindi! 6 ilimiz için kritik uyarı geldi; o saatlerde dışarı çıkacaklar dikkat

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneydoğu kesimlerinde bugün beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları teyakkuza geçirdi. Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Şırnak ve Siirt illerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgede hayatı olumsuz etkileyebilecek sert hava koşulları kapıda.

Yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölgede kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

Doğu Anadolu'da yerel kuvvetli yağışlar

Bu akşam saatlerinden sonra güney kesimleri başta olmak üzere Malatya, Adıyaman’ın kuzeyi, Elazığ’ın güney ve doğusu, Tunceli kuzeyi, Erzincan’ın güneyi, Diyarbakır’ın kuzeyi ve Bingöl’de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak öngörülüyor. Cuma günü akşam saatlerinden sonra ise Elazığ il genelinde yağışların etkili olması bekleniyor.

Bu bölgelerde de yağışların 1700 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlar ve kar erimelerine bağlı sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi riskler bulunuyor.

 

Hatay ve Osmaniye'de gök gürültülü sağanak

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına uyarısı

Öte yandan, bu akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde rüzgarın saatte 60 ila 80 kilometre, yer yer 90 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Trabzon ve Rize’nin yükseklerinde rüzgar hızının yer yer saatte 100 kilometrenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile kar örtüsü olan yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Şubat hava durumu güncel
Aktüel

