Davutoğlu da 3. yol peşinde Discombobulator" adlı silah yeni değil ‘ Bir tek bizde var’ Trump pazarlama Rüşvet belgelendikçe CHP azıyor Sunulan gerekçe çılgına çevirdi: TÜVTÜRK’ün önünde sinir krizi geçiren vatandaş aracını paramparça etti 13 yaşındaki kızın cinsiyetini değiştirmeye kalktılar! LGBT sapkınlığına yargı dur diyemedi Kosova'da tarihi atama! Fikrim Damka ilk Türk Başbakan Yardımcısı Devlet yasakladı ama takmadılar… Hepsi evlerinden alındı! OnlyFans’çı ahlaksızlar… İlk iş olarak nafaka sorunu çözülsün! Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi CHP’liler.. Bari rezilliğinizi savunmayın!
Dünya Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet
Dünya

Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sadece devlet başkanları davet ediliyordu: Abdi'ye skandal davet

Almanya’da düzenlenen ve sadece devlet başkanları, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarının davet edildiği 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir skandal yaşanıyor. Almanya’nın Suriye PKK'sı SDG’nin elebaşı Mazlum Abdi’yi de konferansa davet ettiği ortaya çıktı.

Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğine ilişkin kritik mesajlar verilmesi beklenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2026), uluslararası düzenin "yıkım sürecinde" olduğu tartışmalarının gölgesinde bugün başladı..

Barzani'nin kanalı Rudaw'ın iddiasına göre, Suriye PKK'sı SDG/YPG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de konferansa davet edildi. Abdi burada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile de bir araya gelecek.

Konferansa katılmak için Münih'e giden IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin de Abdi ile görüşme yapması bekleniyor.

KİMLER KATILACAK

Dünya liderleri, diplomatlar ve güvenlik uzmanlarını buluşturan Münih Güvenlik Konferansı, küresel savunma ve dış politika gündeminin şekillendiği en etkili platformlardan biri olarak görülüyor.

Konferansa katılacak bazı liderler şunlar:

- Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri

- Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı

- Volodimir Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı

- Gustavo Francisco, Kolombiya Cumhurbaşkanı

- Keir Starmer, İngiltere Başbakanı

- Donald Tusk, Polonya Başbakanı

- Mark Carney, Kanada Başbakanı

- Friedrich Merz, Almanya Şansölyesi

- Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu Başkanı

- Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı

- Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı.

