Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin dönem başkanlığında yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları toplantısında bölgesel sorunlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, ikili ve üçlü görüşmelerin tamamlanmasıyla sona erdi.



Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, Kosova'nın dahil olduğu bölgedeki tek işbirliği forumu GDAÜ'nün 7 ülkenin bakan seviyesinde katılım sağladığı toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işbirliğini güçlendirmenin yolları ele alındı.

- Acil durum yönetim mekanizması geliştirilmesi teklif edildi

Dönem başkanı Türkiye tarafından Kovid-19 salgınına benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum yönetim mekanizması geliştirilmesi teklif edildi.

Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantı marjında, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizması toplantıları da gerçekleştirildi.

Çavuşoğlu, toplantıya katılan mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye'nin üçüncü kez üstlendiği dönem başkanlığı sürecindeki önceliklerini, bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri çerçevesinde Kovid-19 sonrası dönemde sağlık alanında işbirliği, beyin göçü, gençlik, kültür ve turizm, altyapı, ticaretin artırılması, güvenlik ve göç yönetimi oluşturdu.

Dönem başkanlığı sloganı ise "Neighbours SEE Together" (Komşular Birlikte Görür) ifadesi oldu.

- Türkiye dönem başkanlığını Yunanistan'a devredecek

Türkiye'nin dönem başkanlığını devredeceği Haziran 2021'deki GDAÜ Zirvesine kadar olan süreçte, çok sayıda üst düzey etkinliğin yanı sıra 40'ın üzerinde proje, toplantı ve çalıştayın da Türk Bakanlık ve kurumlarınca düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca dönem başkanlığı kapsamında Haziran 2021'de Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenlenmesi öngörüldü.

Türkiye, dönem başkanlığını 1 Temmuz 2021'de Yunanistan'a devredecek.

