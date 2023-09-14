Güneydoğu Asya'nın kapılarını "su yoluyla" açacaklar

Ege Bölgesi’nde gıda ihracatının lideri olan, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye ihracatının zirvesinde yer alan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği, ihracatta yeni rekorlar kırmak için 2023 yılında agresif bir tanıtım atağı sürdürüyor. Sektör, hedef pazarı olan Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’da Singapur üzerinden büyümeyi hedefliyor.

Singapur açılımı

Geçen hafta Kenya’da Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını gerçekleştiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin bu haftaki durağı dünyanın en önemli reexport merkezlerinden birisi, yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusa ulaşan, dünyanın güçlü birliklerinden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)’ın kurucu ülkeleri arasındaki Singapur oldu.

800 milyon dolarlık ihracata imza atıldı

Singapur’da 11-13 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşen Seafood Expo Asia Fuarına katılarak levrek-çipura, Türk somonu, kaya levreği, füme alabalık, süt ürünleri ve sektörün iştigal sahasındaki diğer ürünlerin ihracatını artırmak için tanıtım yaptıklarını anlatan Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Singapur’un, büyük çoğunluğu Çin’den olmak üzere yıllık 1,3 milyar dolarlık su ürünleri ithal ettiğini bu ithalattan Türkiye olarak 50 milyon dolarlık pay almayı amaçladıklarını, Singapur’da dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılara Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerini tanıtma, ürünlerle ilgili bilgi verme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Türkiye 2022 yılında Singapur’a 800 milyon dolar ihracat yapmışken, 473 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

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