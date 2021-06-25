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Ekonomi Güneydoğu artık modern okullarıyla konuşuluyor
Ekonomi

Güneydoğu artık modern okullarıyla konuşuluyor

Şırnak İl Özel İdaresi, Cizre Çavuş Köyü’ne ortaokul yaptıracak. Bu kapsamda, Şırnak İli Cizre İlçesi Çavuş Köyü’ne 12 Derslikli Ortaokulu Yapım işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 14:29:00 -
Güneydoğu artık modern okullarıyla konuşuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Şırnak İl Özel İdaresi, Cizre Çavuş Köyü’ne yaptıracağı okul 300 gün sonunda bitirilerek hizmete sokulacak. İhale kapsamında 12 derslikli ortaokul yaptırılacak. İhale, 13.07.2021 tarih ve saat 10:00’da Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:40 Merkez Şırnak’ta yapılacak.

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