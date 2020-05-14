  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güney Sudan’da Kovid-19'dan ilk ölüm

Yeniakit Publisher
2020-05-14 21:36:47 -
Güney Sudan’da Kovid-19'dan ilk ölüm

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Güney Sudan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.

Güney Sudan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 231’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ilk kez virüs yüzünden bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Güney Sudan’da ilk Kovid-19 vakası, 5 Nisan'da tespit edilmişti.

Afrika kıtasının genelinde şu ana kadar 73 bin 204 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 bin 497 kişi salgından hayatını kaybetti.

Güney Afrika en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Kıtada Lesotho, Seyşeller, Namibya, Eritre, Mozambik, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar ve Ruanda'da henüz virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı