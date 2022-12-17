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Dünya Güney Sudan Merkez Bankası yakınında çıkan çatışmada 5 kişi öldü
Dünya

Güney Sudan Merkez Bankası yakınında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Güney Sudan Merkez Bankası yakınında polis ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 10:59:00 -
Güney Sudan Merkez Bankası yakınında çıkan çatışmada 5 kişi öldü

Polis Sözcüsü Daniel Justin, başkent Juba'daki Merkez Bankası binası yakınında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.

Justin, şüphelilerin takibe alındığını ve çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Merkez Bankası binasından herhangi bir hırsızlık olayının tespit edilmediğini belirten Justin, şüphelilerin petrol istasyonu yakınında duran bir araçtan para çaldıkları bilgisini paylaştı.

Justin, hırsızlık girişiminde bulunanların Güney Sudan vatandaşı olduğunu aktardı.

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