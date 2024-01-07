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Teknoloji Güney Kore'nin teknoloji devinden şok! Samsung haberi verdi: o özelliği apar topar geri geliyor! Hazırlık başladı
Teknoloji

Güney Kore'nin teknoloji devinden şok! Samsung haberi verdi: o özelliği apar topar geri geliyor! Hazırlık başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 17:39:00 - 2024-01-07 17:44:09
Güney Kore'nin teknoloji devinden şok! Samsung haberi verdi: o özelliği apar topar geri geliyor! Hazırlık başladı

Samsung açıklaması jet hızıyla geldi: Android 14 güncellemesiyle kaldırdığı ekran yanığı koruması özelliğini geri getirmeye hazırlanıyor.

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, Android 14 güncellemesi ile ortadan kaldırılan ekran yanığı koruma özelliğini tekrar getirme kararı aldı.

Kullanıcıların telefonlarda ekran yanığı sorunu yaşamaması için sunduğu koruma özelliği, One UI 6 güncellemesiyle birlikte Android 14 güncellemesiyle birlikte kaldırılmıştı. Bu durum, özellikle Galaxy S23 serisi dahil bazı cihazlarda ekran yanığı sorunu yaşayan kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.

OLED ekran yanması, günümüzde birçok akıllı telefon kullanıcısının karşılaştığı yaygın bir sorundur. Samsung, kendi cihazlarında bu sorunu engellemek amacıyla ekran yanığı koruması özelliği sunmaktadır. Ancak, Android 14 güncellemesi ile birlikte bu özellik kaldırılmış, bu da kullanıcıların mağduriyetine neden olmuştu.
Samsung, konuyla ilgili kullanıcı tepkilerini dikkate alarak, ekran yanığı koruma özelliğini tekrar getirmeyi planlıyor. Şirket, bu sorunu çözmek adına üzerinde çalışıyor ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair kesin bir tarih vermiş değil.

Tahminlere göre, çoğu Galaxy telefon ve tabletin Ocak veya Şubat ayında söz konusu güncellemeyi alması bekleniyor. Ayrıca, Samsung’un One UI 6.1 güncellemesi üzerinde çalıştığı ve 17 Ocak 2024’te tanıtılacak Galaxy S24 serisiyle birlikte geleceği belirtiliyor. Yeni One UI sürümü, yapay zeka odaklı özelliklerle kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Bu gelişmelerle birlikte Samsung, kullanıcılarının yaşadığı sorunlara karşı daha duyarlı bir yaklaşım sergilemeye devam ediyor. Güncellemeyle birlikte ekran yanığı sorunlarına karşı daha etkili bir koruma sunulması bekleniyor.
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