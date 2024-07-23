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Dünya Güney Kore'nin Star Wars Lazer Sistemi: İHA araçlarına karşı olacak! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak
Dünya

Güney Kore'nin Star Wars Lazer Sistemi: İHA araçlarına karşı olacak! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:09:00 - 2024-07-23 12:36:21
Güney Kore'nin Star Wars Lazer Sistemi: İHA araçlarına karşı olacak! Tüm dünyayı ayağa kaldıracak

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), dünyada insansız hava araçlarına karşı lazer silahları konuşlandıran ilk ülke olacağını duyurdu. İki ülke sistemleriyle önemli bir hamleye hazırlanıyor. Yetkililer tüm dünyayı ayağa kaldıracak o bilgiyi açıkladı.

Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA), dünyada insansız hava araçlarına karşı lazer silahları konuşlandıran ilk ülke olacağını duyurdu.

StarWars” adı verilen lazer sistemi, Kuzey Kore’nin drone saldırılarına karşı Güney Kore'nin hava sahasını korumak amacıyla geliştirildi.

Hanwha Aerospace tarafından tasarlanan bu lazer sistemi, atış başına yalnızca 1,45 dolarlık bir maliyete sahip.

Lazer sistemi sessiz bir şekilde, mühimmat gereksinimi olmadan ve yalnızca elektrik ile çalıştırılabiliyor.

Lazer silahı, 10 ila 20 saniye süren her bir ateşlemede, hedefin bölgesel sıcaklığını 700°C’nin üzerine çıkararak elektronik sistemlerini ve motorlarını devre dışı bırakmak üzerine tasarlandı.
Güney Kore'nin dışında ABD, İngiltere, Japonya ve İsrail gibi ülkeler de lazer silahları üzerinde çalışıyor.
İsrail’in geliştirdiği Iron Beam lazer sistemi, insansız hava araçlarını, roketleri ve diğer tehditleri hedef alarak başarılı testler gerçekleştirmişti.
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