Güney Kore'nin savaş uçağı: F-35 kullanan Koreli pilotlardan çarpıcı iddia: Ulusal savunmamız ABD’nin eline geçti!

ABD’li Lockeed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçağı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Çin merkezli inf.news isimli internet sitesinde F-35 savaş uçakları için dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Çinli haber sitesine göre; Güney Kore hükümeti tarafından alınan ve sayısı 32’ye ulaşan F-35A savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

GÜNEY KORELİ ASKERLERDEN ÇARPICI YORUM

Güney Koreli askeri bir blog yazarı, Güney Kore Hava Kuvvetleri’ni ziyaret ettiğini ve F-35 deneyimi yaşayan pilotlar ve askerlerle görüştü.

“F-35’LER ABD’NİN SIKI KONTROLÜ ALTINDA”

Blog yazarıyla çarpıcı bilgiler paylaşan pilotlar, bağımsızlığı sorgulanan F-35 savaş uçaklarının ABD’nin sıkı kontrolünde olduğunu söyledi.

“HER GÜN ŞİFRE GÖNDERMELERİNİ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ”

ABD’den gelen şifre ile savaş uçaklarını kullanabildiklerini belirten Güney Koreli F-35 pilotları, her gün şifrelerin gönderilmesini beklemek zorunda olduklarını öne sürdü.

“ŞİFRESİZ ÖNYÜKLEME BİLE YAPAMIYORUZ”

Güney Koreli askerler, ABD Hava Kuvvetleri LINK-16 veri bağlantısı şifresini göndermediği takdirde, Güney Kore ordusu savaş koşullarında olsa bile önyükleme yapamadıklarını ileri sürdü.

“ULUSAL SAVUNMAMIZ ABD’NİN ELİNDE”

F-35’lerin ABD’nin elinde olduğunu iddia eden Güney Koreli askerler "Güney Kore'nin ulusal savunması, ABD'nin yüksek komutası nedeniyle ABD ordusunun elinde. ABD, bu önemli müttefikine insan gibi davranmıyor gibi görünüyor." şeklinde konuştu.