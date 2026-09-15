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Dünya Güney Koreli turist Mardin'de Müslüman oldu
Dünya

Güney Koreli turist Mardin'de Müslüman oldu

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Güney Koreli turist Mardin'de Müslüman oldu

Artuklu Müftülüğünden yapılan açıklamada, gezmek için kente gelen Güney Koreli bir kişinin Müslüman olmaya karar vermesi üzerine müftülükte ihtida töreninin düzenlendiği kaydedildi.

Artuklu Müftülüğünden yapılan açıklamada, gezmek için kente gelen Güney Koreli bir kişinin Müslüman olmaya karar vermesi üzerine müftülükte ihtida töreninin düzenlendiği kaydedildi.

ABDULLAH İSMİNİ ALDI

İlçe Müftüsü Süleyman Baran rehberliğindeki törende kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Shaevn'in "Abdullah" ismini aldığı belirtilen açıklamada, Baran'ın Abdullah'a Kur'an-ı Kerim hediye ettiği bildirildi.

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