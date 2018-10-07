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Güney Koreli Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programıyla geldiği Türkiye’de Müslüman olan Güney Koreli Mina Eom, ülkesine dönünce “ezan sesini çok özleyeceğini” söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 11:22
Güney Koreli Mina: Ezan sesini çok özleyeceğim

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) “Türkiye Bursları” programı kapsamında 2014’de geldiği Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünde yüksek lisans programından mezun olarak ülkesine dönmeye hazırlanan Güney Koreli Mina Eom, neden Müslüman olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek üzere çizdiği yağlı boya resmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mina, Türkiye’deki güzel hatıralarından dolayı öğrenim için Türkiye’ye gelirken kafasında çok soru işareti olmadığının altını çizerek, antropoloji, arkeoloji veya tarih okumak için Türkiye’nin çok uygun bir ülke olduğuna değindi.

“Gördüğüm yardım ve samimiyeti unutmayacağım”

Türkiye’de çok farklı kültürlerin bir arada olduğunu anlatan Mina, YTB’nin sağladığı burslu eğitim imkanıyla dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlarla arkadaş olma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Mina, yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamladığı için mutlu, ancak Türkiye’den ayrılacağı için üzgün olduğunu belirterek, “Ezan sesini çok özleyeceğim. Buradaki insanlardan gördüğüm yardım ve samimiyeti unutmayacağım. Borcumu nasıl öderim bilmiyorum. Çünkü herkes Kore’ye gidemiyor” dedi.

Türkiye hiçbir zaman değil

Kendisine bu imkanı sağlayan YTB’ye teşekkürlerini sunan Mina, sözlerine şöyle devam etti:

“Sabah ezanı okunurken, çok duygulandım. Çünkü Kore’ye döndükten sonra bu sesi duyamayacağım. Türkiye’nin zor zamanlar yaşadığını biliyorum. Ama Türkiye’nin hiçbir zaman yalnız olmadığını hatırlamanızı istiyorum. Sizin bizi (Kore Savaşında) koruduğunuz gibi biz de (Türkiye için) Allah sizi korusun diye dua ederiz.”

Nasıl Müslüman oldu?

Mina, Güney Kore’deyken İslamiyete ilgi duymaya başladığını söyleyerek, “Bu İslam nedir ki? İnsan hayatını neden bu kadar etkiliyor?” diye merak ettiğini söyledi.

Çadlı bir arkadaşının nasıl iyi bir insan olduğunu merak ettiğini dile getiren Mina, “Aslında çok basitmiş. Sadece Kur’an-ı Kerim’e uyarak iyi insan olmuş” dedi.

Mina, Çadlı arkadaşının yanında Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu anlatarak, “Türk halkı, Müslüman olmama benden daha çok mutlu oldu. Dini kitaplar, başörtü, seccade hediye ettiler, namaza gittiklerinde benim için dua ettiler. Ben de onlar için dua ediyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor

Erdoğan’ın Güney Kore’ye yapacağı ilk ziyarette onunla görüşerek hediye sunmak istediğini dile getiren Mina, bu konuda Türk arkadaşlarının görüşüne başvurduğunu anlattı. Mina, arkadaşının, Erdoğan’ın annesine olan sevgisinden bahsettiğini ve onu kaybettiğini anlatarak, bu konuda bir yağlı boya resim çalışması yaptığını söyledi.

“Cennet annelerin ayakları altındadır”

Erdoğan’ı rahmetli annesine sarılırken tasvir ettiği resmin arka planında ise Seul’deki tarihi hanedanlık sarayını çizdiğini anlatan Mina, “Ben yurt dışında gezerken hep ailemin de yanımda benimle beraber o güzellikleri görmesini isterdim. Resimde de Erdoğan’ın yurt dışı seyahatlerinde aynısını hissettiğini tahmin ederek, bunu ifade etmek istedim” dedi. Yaptığı resmin altına da “Cennet annelerin ayakları altındadır” Hadis-i Şerifi’ni yazan Mina, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük sevgi duyduğunu vurguladı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:22
  1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
  2. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

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