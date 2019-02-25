Güney Kore'den skandal Venezuela kararı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis başkanı Juan Guaido'nun Venezuela'nın devlet başkanı olarak tanındığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.