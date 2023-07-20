Güney Kore'den Kuzey Kore'ye hırsızlık suçlaması

Yonhap’ın haberine göre, NIS'den üst düzey bir yetkili, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2022'de 2 ayrı seferde 700 milyon dolarlık dijital para çaldığını doğruladıklarını ifade etti.

Yetkili, kripto paraların henüz nakde çevrilemediğini ve meblağın Kuzey Kore’nin 30 kıtalar arası balistik füze fırlatmasına olanak sağlayacak paraya eş değer olduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun baskısına rağmen Kuzey Kore’nin kripto varlıkları çalmaya ve paraya dönüştürmeye odaklanacağını belirten yetkili, "Bilgisayar korsanları tarafından elde edilen meblağın, Kuzey Kore'nin toplam döviz gelirinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Yetkili, Kuzey Kore'nin, Güney Kore'de ve yurt dışındaki uzay ve savunma endüstrilerine sızma girişimlerinin, uzaya uydu fırlatma ve nükleer kapasiteyi artırmaya odaklanma planlarını duyurmasından bu yana arttığını belirtti.

NIS’nin, Kuzey Kore’nin artan siber saldırılarına karşı koymak için yerel döviz bürolarıyla işbirliğini artıracağına işaret eden yetkili, Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanının haziran ayında bir Güney Kore enerji şirketinin üçüncü ülkedeki ofisinde işe girmeye çalıştığının da tespit edildiğini duyurdu.

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Özgeçmişini, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu LinkedIn'de paylaşan bilgisayar korsanın, işe alım sürecinde sahte pasaport ve mezuniyet belgesi kullandığı bildirildi.