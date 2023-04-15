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Dünya Güney Kore’den ABD’ye mühimmat tedariki
Dünya

Güney Kore’den ABD’ye mühimmat tedariki

Yeniakit Publisher
2023-04-15 09:36:00 -
Güney Kore’den ABD’ye mühimmat tedariki

Güney Kore ve ABD, 500 bin adet 155 mm topçu mühimmatının ödünç olarak verilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

DongA Ilbo gazetesinin kimliği açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Güney Kore, Ukrayna’daki çatışmalarda Güney Kore mühimmatlarının kullanılma ihtimalini en aza indirmek için mühimmatı satmak yerine ödünç vermeye karar verdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, müttefiklerin Ukrayna’yı destekleme yollarını araştırdıklarını söyledi ancak spesifik görüşmeleri teyit etmekten kaçındı. ABD’nin müttefiki ve önemli bir topçu mühimmatı üreticisi olan Güney Kore, Kuzey Kore’nin gelişen nükleer ve füze tehditleri arasında kendi güvenlik durumunu gerekçe göstererek Ukrayna’ya ölümcül silahlar sağlayamayacağını açıkladı.

Bahse konu mühimmatlar, öncelikle ABD’nin stoklarını doldurmak için kullanılacak. Geçen yıl 100.000 adet mühimmat tedarik eden ABD hükümeti, Şubat ayında aynı miktarda veya daha fazlasını satın almak istemişti, ancak Güney Kore hükümeti mühimmatı tedarik etmenin başka bir yolunu aramıştı.

Hükümet kaynağından gelen açıklamada şu ifadelere yer verilmekte:

"Ukrayna’ya ölümcül silah sağlamama yönündeki hükümet ilkesine sadık kalarak, müttefikimizin talebine iyi niyetle nasıl yanıt verebileceğimizi araştırdıktan sonra, mermi hacmini önemli ölçüde arttırmayı ancak kiralama yöntemini seçmeyi tercih ettik."
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Açıklamada, kiralama yönteminin işleyişine ilişkin ayrıntılara yer verilmemekte. Hem Seul hem de Washington bir topçu mühimmatı tedarik anlaşması üzerinde görüştüklerini doğruladılar ancak anlaşmanın sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

DefenceTürk

 

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