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Güney Kore'deki tayfunda 2 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de Kong-rey Tayfunu nedeniyle 2 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

07 Ekim 2018 Pazar 22:16
Güney Kore'deki tayfunda 2 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Afet Ajansına dayandırılan yerel basındaki haberlere göre, sel ve toprak kaymasına neden olan tayfun nedeniyle Jeju bölgesinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kayboldu.

Tayfun nedeniyle Kuzey Gyeongsang eyaletinde bin 334 ev ve 680 hektarlık alan sular altında kaldı, binden fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi.

Bölgede 61 binden fazla eve elektrik verilemediği ve birçok yolun hasar gördüğü belirtildi.

 

 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:16
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