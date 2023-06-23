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Dünya Güney Kore'de vahşet: Yeni doğan iki bebeği öldürüp yıllarca dondurucuda tuttu!
Dünya

Güney Kore'de vahşet: Yeni doğan iki bebeği öldürüp yıllarca dondurucuda tuttu!

Yeniakit Publisher
2023-06-23 08:48:00 -
Güney Kore'de vahşet: Yeni doğan iki bebeği öldürüp yıllarca dondurucuda tuttu!

Güney Kore polisi, yeni doğan iki bebeğini öldürmek ve cesetlerini yıllarca dondurucuda tutmakla suçlanan bir kadın için tutuklama emri talep etti.

Gyeonggi Nambu İl Polisinden bir yetkili CNN'e 30'lu yaşlarındaki kadının bebekleri öldürdüğünü itiraf ettiğini ve bunu 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer üç çocuğuna bakarken ekonomik zorluklarla karşılaştığı için yaptığını söyledi.

Yetkili, yeni doğanların öldüklerinde sadece bir günlük olduklarını açıkladı.

İlk kurban, kadının Kasım 2018'de bir hastanede doğan dördüncü çocuğuydu.

Polis, kadının doğumun ertesi günü kızı boğduğunu ve cesedini evinin dondurucusuna koyduğunu açıkladı.

Zanlı, Kasım 2019'da doğan beşinci çocuğuna da aynı şeyi yapmakla suçlandı.
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Kocası, polise kendisine iki çocuğun kürtajla alındığının söylendiğini ve bu nedenle iddia edilen cinayetlerden haberi olmadığını söyledi.

Dava, Mayıs ayında hükümetin Teftiş Kurulu'nun hastane doğumlarının kaydı olmasına rağmen bebeklerin doğumlarının hiçbir zaman resmi olarak kaydedilmediğini tespit etmesiyle gün ışığına çıktı.

Kadın, bugün tutuklama kararı duruşmasına katılacak.

Kaynak: TRT Haber
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