Güney Kore'de Ulusal Meclis'in yeni başkanı belli oldu
Güney Kore'de ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo, Ulusal Meclis'in başkanı seçildi..
Güney Kore Parlamentosu, ana muhalefet partisi Milletvekili Kim Jin-pyo'yu Ulusal Meclis'in başkanı seçti.
Kim Jin-pyo'nun, Parlamentoda Meclisin yeni başkanı olarak belirlendiği seçimde ayrıca iki başkan yardımcısı seçildi.
Ana muhalefetteki Demokrat Partiden (DP) Kim Young-joo ve iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) Chung Jin-suk başkan yardımcıları oldu.
Kim Jin-pyo, Mayıs 2024'e kadar görevde kalacak.