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Dünya Güney Kore'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Dünya

Güney Kore'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Güney Kore'de başkent Seul yakınlarında bir otoyolda nakliye kamyonunun otobüsle çarpışması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 11:57:00 -
Güney Kore'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı

Güney Kore'de başkent Seul yakınlarında bir otoyolda nakliye kamyonunun otobüsle çarpışması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Ulusal İtfaiye Ajansı, kazanın otoyoldaki bir tünelde meydana geldiğini ve olay mahalinde yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 37 kişiden 3'ünün ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

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