Güney Kore'de kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Güney Kore'de başkent Seul yakınlarında bir otoyolda nakliye kamyonunun otobüsle çarpışması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Güney Kore'de başkent Seul yakınlarında bir otoyolda nakliye kamyonunun otobüsle çarpışması sonucu çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Ulusal İtfaiye Ajansı, kazanın otoyoldaki bir tünelde meydana geldiğini ve olay mahalinde yangın çıktığını açıkladı.
İtfaiye ekipleri, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 37 kişiden 3'ünün ağır yaralı olduğunu kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor.