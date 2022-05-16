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Dünya Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Dünya

Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Güney Kore'de Seonja Dağı yakınlarına düşen helikopterde bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 11:25:00 -
Güney Kore'de helikopter düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Güney Kore'nin güneyinde yer alan sahil kenti Geoje'de bulunan Seonja Dağı yakınlarına yerel saatle 08.40 sıralarında bir helikopter düştü.

Dağda devam eden yol çalışmaları için ekipman taşıdığı öğrenilen helikopterde 60'lı yaşlarında bir pilot, yardımcı pilot ve 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen bir mühendis bulunuyordu.

Ağır yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edilirken, pilotun hayatını kaybettiği doğrulandı.

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