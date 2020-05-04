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Aktüel

Güney Kore’de camiler Çarşamba günü ibadete açılıyor

Güney Kore’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçici süre ile kapatılan camiler Çarşamba günü yeniden ibadete açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 23:15:00 -
Güney Kore’de camiler Çarşamba günü ibadete açılıyor

Güney Kore’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında geçici süre ile kapatılan camiler Çarşamba günü yeniden ibadete açılıyor.


Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke toplu ibadetleri askıya alırken, Güney Kore’de normalleşme süreci kapsamında camiler yeniden ibadete açılıyor. Kore Müslüman Federasyonu, tarafından yapılan açıklamada 3 gündür ülke genelinde yerel kaynaklı korona virüs vakasına rastlanılmamasının ardından Çarşamba günü camilerin yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Federasyon, camilerde ilk etapta sadece cuma namazlarına ve teravih namazlarına izin verileceğini aktarırken, camilerde sosyal mesafe kuralına uyulacağına vurgu yaptı. Müslüman Federasyonu, camilere ibadet için gelenlerin isimlerinin kayıt altına alınacağını ifade ederken, camilerde maske takmanın ise zorunlu olduğunu açıkladı.


Güney Kore’de korona virüs salgınının başlamasının ardından tedbir amacı ile toplu ibadetlere ara verilmişti.


Güney Kore’de bugün yurt dışı kaynaklı 8 yeni korona vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 bin 801’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 252’ye ulaştı.

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