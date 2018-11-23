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Güney Kore ve Rusya arasında kritik hamle! "Müzakereler başlayacağız"

Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Woo Yoon-Keun, Güney Kore ve Rusya arasında 2019 yılında serbest ticaret anlaşması için müzakerelere başlanacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

23 Kasım 2018 Cuma 17:46
Güney Kore ve Rusya arasında kritik hamle! "Müzakereler başlayacağız"

Güney Kore’nin Moskova Büyükelçisi Woo Yoon-Keun, Moskova’da düzenlenen Kore-Rusya Ekonomik İşbirliği Diyaloğu Konferansı’nda iki ülke arasında 2018’de imzalanan serbest ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Parlamentoya gönderildi

 

Güney Kore ve Rusya’nın serbest ticaret bölgesi antlaşmasının uygulanması konusunda 2019 yılında yoğun müzakerelerin başlayabileceğini söyleyen Woo Yoon-Keun, "Konu ile ilgili bütün belgeler Kore parlamentosuna gönderildi. Bildiğim kadarıyla Rusya da bu konuyla ilgileniyor, idare aşamasında. Umuyoruz ki gelecek sene serbest ticaret anlaşmasını uygulamaya koymak için yoğun müzakerelere başlayacağız" dedi.

2018'de imzalanmıştı

Rusya ve Güney Kore, serbest ticaret anlaşmasını Haziran 2018’de, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In Moskova’ya ziyaret ettiğinde imzalamıştı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:46
  1. Woo Yoon-Keun
  2. Güney Kore
  3. Kore-Rusya Ekonomik İşbirliği Diyaloğu Konferansı

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