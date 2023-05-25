Güney Kore ve ABD gerçek mühimmatla tatbikat gerçekleştirdi

Bugün ilki gerçekleştirilen Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmatla yapılan Güney Kore ve ABD birlikleri ortak tatbikatının 5 safhadan oluşacağı ve haziranın ortalarında sona ereceği belirtildi.

Pyongyang yönetimi ise Seul ile Washington arasındaki bu tatbikata, sert bir şekilde tepki göösterdi.

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, tatbikat "düşmanca" bir işgal provası olarak nitelendirilirken, böyle bir şeye müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 100’den fazla füze denemesi yaparken, Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamalarda, tüm bunların ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. (İLKHA)

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