Güney Kore Merkez Bankası 18 ay sonra sabit tuttu
Güney Kore Merkez Bankası, Ağustos 2021'de başladığı ve faizi toplam 300 baz puan artırdığı sıkılaştırma döngüsünde ilk kez oranı sabit tutma kararı verdi.
Güney Kore merkez bankası faiz oranlarını sabit tuttu ve 18 ay önce başlattığı parasal sıkılaştırma kampanyasının devam etmeyebileceği sinyalini verdi.
Sıkılaştırma döngüsü Ağustos 2021'de başlamış ve faiz artırımları toplam 300 baz puana ulaşmıştı. Güney Kore merkez bankası faiz oranını yüzde 3,50'de değiştirmeden bıraktı.
Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, demecinde, belirsizlikler çözülene kadar durup izleme zamanının geldiğini söyledi.
Başkanın açıklamasına göre enflasyonun beklenen bir ılımlılık yolu izlemesi halinde devam etmeyecek.
Rhee, "Direksiyondayken ve yoğun sis görüşünüzü engellediğinde, durup sisin dağılmasını beklersiniz," dedi. "Karşı karşıya olduğumuz durum bu, bu yüzden durup bekleme zamanı." dedi.
Şubat ayında ülkede tüketici fiyatları, bir önceki yıla göre yüzde 5,2 oranında arttı. Temmuz 2022'de yıllık yüzde 6,3'lük enflasyon, en yüksek oran olmuştu.