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Dünya Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkeye yeniden 'çöp balonu' gönderdiğini bildirdi! Güne damga vuran gelişmeleri
Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkeye yeniden 'çöp balonu' gönderdiğini bildirdi! Güne damga vuran gelişmeleri

Yeniakit Publisher
2024-09-04 20:51:00 - 2024-09-04 21:01:35
Güney Kore, Kuzey Kore'nin ülkeye yeniden 'çöp balonu' gönderdiğini bildirdi! Güne damga vuran gelişmeleri

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden ülkeye gönderdiğini duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'den "çöp" taşıdığı düşünülen balonlar gönderildi.

Sayısı tam olarak bilinmeyen balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşlara balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

"Çöp balonu" gerilimi
Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

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