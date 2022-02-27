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Dünya Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını duyurdu
Dünya

Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını duyurdu

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan bir füze' fırlattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 03:44:00 -
Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze fırlattığını duyurdu

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru tanımlanamayan bir füze fırlattığını iddia etti.

Yaklaşık bir aylık sessizlikten sonra bir ilk olduğu belirtilen füzenin uçuş menzili, irtifa ve hız gibi ayrıntılı özelliklerinin bunun bir "balistik füze" olabileceği ihtimalini gündeme getiren ajansa göre, Güney Kore ordusu olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Kuzey Kore geçtiğimiz ay, son beş yılda ülkenin en büyük füze fırlatma aracı olarak kayıtlara geçen Hwasong-12 orta menzilli balistik füzesini test ettiğini duyurmuştu.

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