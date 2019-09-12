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Güney Kore: “Japonya’nın ’Yükselen Güneş’ bayrağı olimpiyatlarda yasaklansın”

Güney Kore, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne yaptığı başvuruda gelecek yıl Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda Japonya’nın "Yükselen Güneş" olarak bilinen eski bayrağının kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:19
Güney Kore: “Japonya’nın ’Yükselen Güneş’ bayrağı olimpiyatlarda yasaklansın”

Güney Kore, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne yaptığı başvuruda gelecek yıl Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda Japonya’nın "Yükselen Güneş" olarak bilinen eski bayrağının kullanılmasının yasaklanmasını istedi.


Gelecek yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, bayrak tartışmasına sahne oldu. Güney Kore, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) yaptığı başvuruda Japonya’nın "yükselen güneş" olarak bilinen eski bayrağının olimpiyatlarda kullanımının yasaklanmasını istedi. Güney Kore tarafından IOC’a gönderilen mektupta bayrağın, 19. yüzyıl sonlarında Japonya’nın Asya ülkeleri üzerindeki yayılmacı politikalarının bir sembolü olduğu belirtilirken bayrağın Güney Kore, Çin ve Güneydoğu Asya uluslarının tarihi acılarını hatırlatan siyasi bir sembol olduğu kaydedildi.



"Siyasi simge değil"


Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, konuyla ilgili tartışmalar üzerine geçen hafta yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi’nin bayrağı siyasi bir simge olarak görmediğini söylemişti.


Güney Kore ve Çin tarafından Japon militarizminin simgesi olarak görülen bayrak, Japonya’da spor müsabakaları, reklam çalışmaları, logo tasarımları ve ticari ürün ambalajları gibi birçok alanda simgesel olarak kullanılmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:19
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