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Ekonomi Güney Kore devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular
Ekonomi

Güney Kore devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Güney Koreli hava yolu şirketi Korean Air, 24 Nisan itibariyle Türkiye seferlerine başlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 09:26:00 -
Güney Kore devinden Türkiye kararı! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdular

Korean Air pandemi nedeniyle durdurduğu Seul-İstanbul seferlerine 24 Nisan’dan itibaren yeniden başlıyor.

Güney Kore’de faaliyet gösteren Korean Air, yeniden ülkenin başkenti Seul’dan İstanbul uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yapılacak İstanbul Havalimanı seferleri 24 Nisan’da başlayacak.

Öte yandan hava yolu Prag ve Zurich seferlerine ise Mart 2023 tarihi itibari ile başlayacak.

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