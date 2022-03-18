Güney Kore - Çin ile ilişkilerinde flaş gelişme

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10 Mart’ta Güney Kore’nin (Kore Cumhuriyeti) yeni cumhurbaşkanı seçilen Yoon Seok-youl, Güney Kore-Çin ilişkilerinde daha büyük atılım beklediğini söyledi. Yoon Seok-youl dün Çin’in Seul Büyükelçisi Xing Haiming’i kabul etti.

Yoon Seok-youl, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü münasebetiyle üst düzey temasları yoğunlaştırmanın yanı sıra, her alanda işbirliğini ve halklar arasındaki dostluğu pekiştirmeyi umduklarını söyledi.

İkili ilişkiler daha da gelişecek

İkili ilişkiler ve uluslararası meseleler üzerinde Çin ile temas ve işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu kaydeden Güney Kore Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin daha da geliştirileceğine inandığını vurguladı.