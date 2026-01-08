Güney Kıbrıs’ta 1 milyon euroluk seçim skandalı: Hristodulidis’e yasa dışı finansman suçlaması!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), liderleri Nikos Hristodulidis ve yakın çevresini hedef alan şok edici bir yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor.

İnternete sızdırılan sekiz dakikalık gizli çekim videosu, 2023 seçimlerinde belirlenen 1 milyon euroluk yasal harcama sınırının, kayıt dışı nakit paralarla delindiğini iddia ediyor.

GKRY basını, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı sürecine atıfta bulunarak olayı "Dönem başkanlığı çok iyi başladı" manşetleriyle servis etti.

NAKİT PARANIN ‘BAĞIŞ’ ADI ALTINDA ALINDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Görüntülerde yer alan eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, bütçe üst sınırını aşabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyulduğunu ve paraların elden harcandığını söylediği duyuluyor. İddialara göre Hristodulidis, nakit ihtiyacı doğduğunda Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus aracılığıyla hareket ediyor, paralar ise "bağış" adı altında toplanıyor. Videoda ayrıca bir iş insanının Hristodulidis ile olan aşırı yakınlığıyla övündüğü ifadeler de dikkat çekiyor.

"YETKİLİ MAKAMLARI AÇIKLAMA YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Skandalın ardından siyaset arenasından tepkiler yükseldi. GKRY Meclis Başkanı Annita Demetriou, iddiaların ciddiyetine vurgu yaparak makamları acil açıklamaya davet etti. Ana muhalefet partisi AKEL’in Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, hükümetin net cevaplar vermesi gereken kurumsal bir sorunla karşı karşıya olunduğunu belirtti. Milletvekili Irene Xaralambidou ise durumu "şok edici" olarak nitelendirerek, tatmin edici bir açıklama gelmemesi halinde cumhurbaşkanının istifasının gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

ESKİ ENERJİ BAKANI LAKKOTRİPİS VİDEO HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDU

Videonun odağındaki isimlerden biri olan eski Enerji Bakanı Lakkotripis, görüntüler yayıldıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Lakkotripis, videonun kurgulandığını ve ifadelerinin bağlamından koparılarak kendisini yanlış yansıtacak şekilde bir araya getirildiğini iddia ederek suçlamaları reddetti.