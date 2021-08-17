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Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
Dünya Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem
Dünya

Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem

Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 21:43:00 -
Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Güney Atlantik'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve tsunami uyarısı yapılmadığı bildirildi.

EMSC, depremin Güney Sandwich Adaları'nın bulunduğu bölgede ve yaklaşık 96 kilometre kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

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