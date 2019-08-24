Güney Amerika’ya haftada üç sefer

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin göklerdeki gururu son olarak, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli seferlere başladı.

Önemli bağlantı noktası

Amerika Kıtası’ndaki 18’inci ve 19’uncu uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a seferlere başlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek hizmetin bağlantı noktaları açısından önemli olduğunu vurguladı. THY’nin bu yolla İstanbul Havalimanı’ndan hareketle daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkânı sunacağını kaydeden Aycı, “Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz” mesajını verdi.

Güçlü iş birliği fırsatı

İlker Aycı, yeni destinasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Bali’den sonra Amerika Kıtası’nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun’a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz.’’