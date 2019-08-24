0553 313 94 23

Güney Amerika’ya haftada üç sefer

THY, Mexico City ve Cancun’u dünyanın 125 ülkesine bağlayacak... Türkiye’nin göklerdeki gururu THY, Mexico City ve Cancun’a tarifeli seferlere başladı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
Güney Amerika’ya haftada üç sefer

Türk Hava Yolları (THY), uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’nin göklerdeki gururu son olarak, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli seferlere başladı.

Önemli bağlantı noktası

Amerika Kıtası’ndaki 18’inci ve 19’uncu uçuş noktaları Mexico City ve Cancun’a seferlere başlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstanbul-Mexico City- Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün icra edilecek hizmetin bağlantı noktaları açısından önemli olduğunu vurguladı. THY’nin bu yolla İstanbul Havalimanı’ndan hareketle daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkânı sunacağını kaydeden Aycı, “Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz” mesajını verdi.

Güçlü iş birliği fırsatı

İlker Aycı, yeni destinasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Büyüme stratejimiz çerçevesinde uçuş ağımızın sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz. Bali’den sonra Amerika Kıtası’nın bu önemli iki şehrini dünyanın 125 ülkesine bağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünden itibaren Mexico City ve Cancun’a seyahat edecek misafirlerimiz uçuşlarını Türk Hava Yolları konforu ile gerçekleştirebilecek. Yeni uçuşlarımızın Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendireceğine inanıyoruz.’’

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:46
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. Latin Amerika
  3. Mexico City
  4. Orta Amerika
  5. Cancun
  6. Amerika Kıtası
  7. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı
  8. İstanbul Havalimanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zirveye sayılı günler kaldı
    1. Zirveye sayılı günler kaldı
    2. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    3. İran'dan yeni füze denemesi
    4. Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı..
    5. Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu..
    6. Beşiktaş evinde bir başka
    7. Engelli Park ihlali yapan 850 araca..
    8. Başkan Büyükkılıç, Derevenk Viyadüğü..
    9. İstanbul'da yelken şöleni başladı
    10. İzmir’i Avrupa’da temsil edecek
    11. Talihsiz kadının kardeşi ve yakın..
    12. Rus kardeşler, Kigurumi pijamalarıyla..
    13. BİKEM çalışmalarında hız kesmiyor
    14. Göztepe erken S.O.S verdi
    15. Kızını GPS ile takip edip öldüren..
    16. Genç judocunun gözü yine zirvede
    17. Balıkesir Karesi TOKİ sözleşme tarihi..
    18. Balıkçı teknesinde yangın: 3 yaralı
    19. Ehliyetine el konulan sürücü trafik..
    20. Çiğli’de ekolojik atölye
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Abdullah Gül sessizliğini bozuyor! Kayyım kararı sonrası o şehirde miting düzenleyecek
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! 'Ben demokrasici değilim ama...'
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor