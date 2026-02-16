  • İSTANBUL
Dünya Güney Amerika ülkesinde korkunç kaza! 6 kişi öldü
Dünya

Güney Amerika ülkesinde korkunç kaza! 6 kişi öldü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Güney Amerika ülkesinde korkunç kaza! 6 kişi öldü

Brezilya’nın güneydoğusundaki bir otoyolda tarım işçilerini taşıyan otobüsün devrildiği kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi de yaralandı.

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde bulunan Marilia kenti yakınlarındaki BR-153 otoyolunda otobüs kazası meydana geldi. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü aktarılırken, otobüsün ülkenin kuzeydoğudaki Maranhao eyaletinden güneydeki Santa Catarina eyaletine elma hasadı için tarım işçilerini taşıdığı bildirildi. Kazada otobüsün sol arka lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak devrildiği kaydedildi.

