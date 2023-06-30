Güney Afrikalı rahip gördüğü rüyadan sonra İslam'la şereflendi!

Güney Afrika'da görev yapan Hıristyan rahip Richmond, İslam dinine geçerek hac ibadetini yerine getirdi.

Eski rahip, İslam dinine geçişinin gördüğü bir rüyayla gerçekleştiğini ifade etti.

Abraham Richmond, Müslüman olma hikayesini şöyle anlattı:

Rüyamda bir ses bana, 'Cemaatine beyaz kıyafetler giymelerini ve başlarını kapamalarını söyle' dedi. Ben de kendi kendime 'Ama bu Müslümanların giyinme şekli. Bu sadece bir rüyaydı' dedim. Ancak daha sonra ses yine rüyama girdi ve aynı şeyleri daha sert bir tonda tekrar etti.

Güney Afrika'da 15 yıl boyunca Korint Kilisesi'nde 100 bin kişilik bir cemaat için rahiplik yaptığını belirten İbrahim, kilisesine gelen Hıristiyanlara rüyasından bahsetti.

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Eski rahip, "İkinci buluşmamızda tüm cemaat dediğim gibi giyinmişti. Herkes davetimi kabul etti" dedi.

İbrahim, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başlattığı konuk programına katılarak hac görevini yerine getirmek için Mekke'ye gittiğini belirtti. Müslümanlığa geçen oğlunun da adını Fayzal olarak değiştirdiğini belirten eski rahip, "Eminim ki Güney Afrika'daki milyonlarca kişi, Hz. Muhammed'in (sav) adımlarını takip ederek aydınlığa ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Virtual Press Center