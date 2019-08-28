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Güney Afrika'da yeni dönem Türkçe kursları başladı

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde Johannesburg'da 2017'den bu yana devam eden Türkçe kurslarına bu dönem 56 öğrenci kayıt yaptırdı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:30
Güney Afrika'da yeni dönem Türkçe kursları başladı

ABUJA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bünyesinde Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yeni dönem Türkçe kursları başladı.

YEE Johannesburg Koordinatörü Gökhan Kahraman, AA muhabirine kurslara ilişkin bilgi verdi.

Güney Afrikalıların kurslara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kahraman, kayıtların kısa süre içinde dolduğunu söyledi.

Kahraman, 2017'de başlayan Türkçe kurslarına bugün kadar 325 öğrencinin kayıt yaptırdığını dile getirdi.

YEE'nin dünya standartlarında dil öğretim programları ve materyallerine sahip olduğunun altını çizen Kahraman, "Bu dönem Türkçe kursları tüm kontenjanlarını doldurdu ve 56 öğrenci kayıt yaptırdı. Kursların sonunda gerçekleştirilen sertifika sınavlarıyla katılımcı öğrencilerimizin Türkçe seviyelerini belgelendirme imkanı da olacak." diye konuştu.

Kahraman ayrıca katılımcıların sadece Türkçe kurslarına katılmakla kalmadığını, çeşitli etkinliklerle de Türk kültürünü yakından tanıma şansı bulduklarına dikkati çekti.

-Dünya genelinde 54 kültür merkezi

YEE, Türkiye'nin yurt dışında dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak amacıyla kurulan, kültürel diplomasi, bilim diplomasisi ve Türkçe öğretimi gibi alanlarda dünya genelinde 54 kültür merkezi, 150’den fazla irtibat noktası ile çalışmalarını sürdürüyor.

Başta üniversite öğrencileri olmak üzere farklı yaş ve meslek gruplarından çok sayıda Güney Afrikalının katıldığı Türkçe kursları 2017'den bu yana Johannesburg YEE'de devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:30
  1. Güney Afrika
  2. Yunus Emre Enstitüsü

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