Güney Afrika'da üçüncü doz güçlendirici Kovid-19 aşısının kullanımı onaylandı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech'in ürettiği güçlendirici aşı kullanımının onaylandığı bildirildi.
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA) yazılı açıklamasında, "Comirnaty Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üstüne ikinci dozdan en az 6 sonra uygulanması onaylandı." ifadesine yer verildi.
Öte yandan güçlendirilmiş aşının, bağışıklığı baskılanmış 12 yaş ve üstü kişilere de uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.
Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen Kovid-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.
Kovid-19 Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4'üncü dalgasının geçen hafta başladığı açıklanmıştı.