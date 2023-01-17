Güney Afrika'da su kesintisi protestosu! Belediye binası ateşe verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, uzun süredir devam eden su kesintilerini protesto eden göstericiler belediye binasını ateşe verdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde, uzun süredir süren su kesintilerini protesto eden göstericiler belediye binasını ateşe verdi.
News 24'ün haberine göre, Free State eyaletinin Tumahole ilçesinde, yıllardır devam eden su kesintilerinden şikayetçi olan halk, düzenledikleri gösterinin ardından belediye binasını kundakladı.
Göstericiler yollara barikatlar da kurarak müdahale etmeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı. İlçedeki bazı işletmeler olası yağma olaylarına karşı kepenk kapattı.
Free State Eyalet Başbakanı Sisi Ntombela, temiz su temininde yaşanan sorunları kabul ettiklerini belirterek vatandaşlara itidal çağrısı yaptı.