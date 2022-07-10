Güney Afrika'da kanlı saldırı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg, Pietermaritzburg ve Ekurheleni kentlerindeki eğlence mekanlarına düzenlenen silahlı saldırılarda en az 21 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde saldırganların açtığı ateş sonucu 14 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan 1'inin de daha sonra hayatını kaybetmesiyle Soweto'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı. Polis, saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının reşit kişiler olduğu bilgisini paylaştı.
Geçen ay East London'daki bir gece kulübünde, yaşları 13 ila 17 arasında değişen 21 gencin henüz belirlenemeyen nedenle hayatını kaybetmesinin ardından, reşit olmayan kişilerin alkollü eğlence mekanlarına girebilmesi ülke gündemine oturmuştu.