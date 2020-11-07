Güney Afrika’da, İzmir’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Güney Afrika’nın Cape Town şehrindeki Nur’ul Hamidiye Camii’nde kılınan namaza Türkiye’nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Başkan Yardımcısı Moulana Abdul Khaliq Ebrahim Allie ve Awkaf Vakfı Başkan Yardımcısı Mickael Collier katıldı. Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazında duygularını paylaşan MJC Başkan Yardımcısı Allie, geçmişte ve günümüzde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya Müslümanlarına yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti. Namaz için toplanan cemaate hitap eden Başkonsolos Yeşildağ, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların birbirlerinin sevinç ve kederlerini paylaştığını, Güney Afrikalı Müslümanların da Türk kardeşlerinin acısına ortak olduğunu söyledi.