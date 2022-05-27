Güney Afrika'da göstericiler Fransa'nın kıtayı terk etmesini istedi: 'Kıtadan defol!'
Güney Afrika'ınn başkenti Pritorya'da Fransız Büyükelçiliğine yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, Fransa'nın Afrika iç işlerine müdahale girişimlerini durdurmasını talep etti.
Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da Fransız Büyükelçiliğine yürüyüş gerçekleştiren göstericiler, Fransa'nın Afrika iç işlerine müdahale girişimlerini durdurmasını talep etti.
Afrika Gününü Anma Etkinliklerinde toplanan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF), Fransa'nın Afrika genelindeki ülkelerin iç işlerine karışmasını kınadı ve kıtayı tamamen terk etmesini istedi.
Fransa'nın Güney Afrika Büyükelçisi Aurelien Lechevallier'e çağrıda bulunan grup, Fransa'nın koloniler döneminde eski yönetimlerle yaptığı para politikaları gibi konuların bulunduğu sömürge anlaşmalarına son vermesi gerektiğini vurguladı.
Fransa'nın Afrika kıtasındaki birçok ülkedeki darbelerde rol oynadığını savunan grup lideri Julius Malema, Fransa'nın çoğu Afrika ülkesinde askeri varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.
Ayrıca koloni dönemindeki para politikaları konusundaki anlaşmalara da değinen Malema, Afrika ülkelerinin emperyalizme karşı omuz omuza hareket etmesinin önemini vurguladığı konuşmasında, kendi para birimlerine sahip olana kadar Afrika'nın sömürü altında varlığını devam ettireceğinden bahsetti.
Söz konusu iddialara yanıt veren Fransız Büyükelçisi Lechevallier, kıtadaki tüm problemlerden yalnızca Fransa'nın sorumlu tutulmasını yanlış bir bakış açısı olarak değerlendirdi.
Kaynak: Mepa News