Güney Afrika'da doğum günü kutlayanlara silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde doğum günü partisi düzenleyenlere yönelik silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde doğum günü partisi düzenleyenlere yönelik silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Cape Pollis Departmanından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz iki silahlı saldırganın, pazar günü saat 17.00 sularında Port Elizabeth şehrinin KwaZakhele bölgesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilen bir eve silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.