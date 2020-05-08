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Aktüel

Güney Afrika’da Covid-19 nedeniyle 19 bin mahkuma şartlı tahliye

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, korona virüse karşı alınan tedbirlere yönelik cezaevi nüfusunun azaltılması noktasında 19 bin mahkumun şartlı tahliye edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:50:14 -
Güney Afrika’da Covid-19 nedeniyle 19 bin mahkuma şartlı tahliye

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, korona virüse karşı alınan tedbirlere yönelik cezaevi nüfusunun azaltılması noktasında 19 bin mahkumun şartlı tahliye edileceğini açıkladı.


Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Birleşmiş Milletlerin tüm ülkelere cezaevi nüfusunun azaltılmasına yönelik çağrısına yanıt olarak 19 bin düşük riskli mahkumun tahliye edileceğini belirtti. Uzun süredir yüksek suç oranları, kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele eden Güney Afrika’da 155 bin mahkum bulunuyor. Ramaphosa, "Güney Afrika’da diğer birçok ülkede olduğu gibi, cezaevinde mahkumlar ve personelde korona virüse tanık oldu" ifadelerini kullandı.


Ülkede şu ana kadar 8 bin 232 Covid-19 vakası görülürken, 161 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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