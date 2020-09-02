Güney Afrika'da "Batı Cape'in bağımsızlığı" kampanyası sürüyor

JOHANNESBURG (AA) - Güney Afrika'da, Batı Cape vilayetinin ülkeden ayrılması ve bağımsız bir devlet olması için yapılan kampanya sürüyor.

Kampanyanın önde gelen gruplarından Cape Bağımsızlık Destek Grubunun (CIAG) açıklamasında, vilayette yapılan ilk ankette, burada yaşayanların yüzde 47'sinin bağımsızlık için referandum yapılmasını desteklediği, yüzde 36'sının ise doğrudan bağımsızlık ilan edilmesini istediği ifade edildi.

Açıklamada, vilayetin ülkenin geri kalanından ideoloji, dil ve etnik köken olarak büyük farklılık gösterdiğine değinilerek Batı Cape sakinlerinin halka yakın bir hükümet ve kapitalist bir ekonomik model arzuladığı ileri sürüldü.

CIAG'nin anketinde ayrıca Batı Cape sakinlerinin yüzde 70'inin ülkedeki azınlıklara adil davranılmadığını düşündüğü belirtildi.

- "Bağımsızlık elde edilebilir değil"

Cape Town Üniversitesi Hukuk Profesörü Pierre De Vos, bu hafta yerel bir yayın organında çıkan yazısında, aktivistlerin istediklerini gerçekleştirmesinin anayasal olarak mümkün olmadığını vurguladı.

Vos, aktivistlerin düşündüğü bir referandumun ancak devlet başkanının ya da bölgesel hükümetin karar vermesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Ülkenin turizm merkezi olan, meyve ve şarap üretiminde başta gelen Batı Cape, ülkenin dokuz vilayetinden biri ve çok sayıda azınlık gruba ev sahipliği yapıyor.

Ana muhalefetteki Demokratik İttifak (DA) tarafından yönetilen tek vilayet olan Batı Cape'deki kampanyayı yürütenler ırkçı yaklaşımla suçlanıyor.