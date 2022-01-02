Güney Afrika parlamento binasında yangın

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da bulunan parlamento binasında yangın çıktı. Emniyet ve güvenlikten sorumlu Belediye Komitesi üyesi Jean-Pierre Smith yaptığı açıklamada, Cape Town İtfaiye ve Kurtarma Hizmetlerine sabah saatlerinde parlamento binasının bulunduğu Parlamento Caddesi’nden yangın ihbarında bulunulduğunu ifade etti.

Olayda can kaybı ya da yaralı olup olmadığı henüz belli değil.

Smith ayrıca, farklı itfaiye ekiplerinden toplam 36 itfaiye personelinin olay yerinde olduğunu belirtti.

Yangının neden çıktığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.